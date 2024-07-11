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Топ самых популярных локаций для съёма жилья в Москве: арендаторы обожают дорогостоящий центр

Центр Москвы особенно популярен у квартиросъёмщиков, заметила "Яндекс Аренда"

1:48
Недвижимость

"Яндекс Аренда" выяснила, в каких районах Москвы активнее всего ищут жильё для долгосрочной аренды. Результатами исследования пресс-служба сервиса поделилась в четверг.

Центр Москвы особенно популярен у квартиросъёмщиков, заметила "Яндекс Аренда"
Фото: mos.ru is licensed under Public domain

На вершине топа — поселение Сосенское (Новая Москва), где ищут квартиру почти 16 тысяч человек в месяц. Медианная стоимость аренды там — 52 тысячи рублей в месяц. Следом идёт дорогостоящий центр — Пресненский район с его средней арендной ставкой 260 тысяч и Даниловский (102 тысячи рублей).

  1. Поселение Сосенское – 52 тыс. ₽/мес. 
  2. Пресненский район – 260 тыс. ₽/мес.
  3. Даниловский район – 102 тыс. ₽/мес.
  4. Хорошёво-Мнёвники – 103 тыс. ₽/мес.
  5. Хорошёвский район – 136 тыс. ₽/мес.
  6. Нижегородский район – 66 тыс. ₽/мес.
  7. Таганский район – 95 тыс. ₽/мес.
  8. Басманный район – 130 тыс. ₽/мес.
  9. Раменки – 147 тыс. ₽/мес.
  10. Западное Дегунино – 63 тыс. ₽/мес.

"В рейтинге самых востребованных локаций преобладают центральные районы Москвы, а также достаточно престижные и высокобюджетные локации западного и северо-западного округов. Несмотря на достаточно высокие арендные ставки, люди, находящиеся в поиске квартиры под съём, могут рассчитывать и на более бюджетные, но при этом комфортные варианты жилья", — пояснил руководитель "Яндекс Аренды" Роман Жуков.

Ранее он же дал советы тем, кто в поиске съёмного жилья, как сэкономить на аренде, не принося в жертву комфорт и, как следствие, качество жизни.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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