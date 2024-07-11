Топ самых популярных локаций для съёма жилья в Москве: арендаторы обожают дорогостоящий центр

"Яндекс Аренда" выяснила, в каких районах Москвы активнее всего ищут жильё для долгосрочной аренды. Результатами исследования пресс-служба сервиса поделилась в четверг.
На вершине топа — поселение Сосенское (Новая Москва), где ищут квартиру почти 16 тысяч человек в месяц. Медианная стоимость аренды там — 52 тысячи рублей в месяц. Следом идёт дорогостоящий центр — Пресненский район с его средней арендной ставкой 260 тысяч и Даниловский (102 тысячи рублей).
"В рейтинге самых востребованных локаций преобладают центральные районы Москвы, а также достаточно престижные и высокобюджетные локации западного и северо-западного округов. Несмотря на достаточно высокие арендные ставки, люди, находящиеся в поиске квартиры под съём, могут рассчитывать и на более бюджетные, но при этом комфортные варианты жилья", — пояснил руководитель "Яндекс Аренды" Роман Жуков.
Ранее он же дал советы тем, кто в поиске съёмного жилья, как сэкономить на аренде, не принося в жертву комфорт и, как следствие, качество жизни.
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