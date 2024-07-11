Валерия Меладзе призвали продать виллу в Испании для поддержки военных в зоне спецоперации

Певца Валерия Меладзе попросили распродать свою виллу в Испании. Такое предложение было сделано активистами движения "Ветераны России", сообщил глава этой организации Ильдар Резяпов в интервью для Mash.
По словам Резяпова, члены "Ветеранов России" узнали о желании артиста вернуться в Россию и предложили ему присоединиться к гуманитарным миссиям в зоне специальной военной операции (СВО). Они считают, что такой шаг поможет доказать, что Меладзе не поддерживает украинские Вооруженные силы.
Кроме того, в движении надеются, что продажа виллы в Испании принесет певцу финансовую поддержку, которую он сможет направить на нужды в зоне СВО. Эти средства пойдут на помощь добровольцам, военнослужащим и подразделениям, находящимся в зоне боевых действий.
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