Как использовать подоконник в квартире с умом и оптимизацией пространства

В типовой городской квартире подоконник часто используется как оранжерея или временное место для выращивания растений. Однако, если отойти от стандартных представлений, эту часть жилого пространства можно использовать с большой пользой. Вот несколько интересных идей:
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Если подоконник находится в кухне, его можно не только окрасить, но и облицевать керамической плиткой, создав дополнительную поверхность для кухонной утвари или даже превратив его в барную стойку или обеденный стол.
В гостиной или кабинете подоконник можно использовать как книжную полку, расположив на нем подставки, настольные лампы, чернильные приборы и удобные кресла рядом.
В спальне подоконник можно превратить в зону для нанесения макияжа, заменив туалетный столик. Увеличение площади подоконника позволяет установить зеркало и другие аксессуары.
В универсальном варианте подоконник можно использовать как зону отдыха в любой комнате. Украшенный подушками и пледами, он становится уютным местом для отдыха и релаксации.
Таким образом, подоконник можно превратить из пространства для растений в функциональную и стильную часть интерьера, добавляя в квартиру уникальные и удобные элементы.