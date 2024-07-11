Как использовать подоконник в квартире с умом и оптимизацией пространства

Как использовать подоконник с большой пользой

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В типовой городской квартире подоконник часто используется как оранжерея или временное место для выращивания растений. Однако, если отойти от стандартных представлений, эту часть жилого пространства можно использовать с большой пользой. Вот несколько интересных идей:

Фото: PxHere is licensed under CC0

Если подоконник находится в кухне, его можно не только окрасить, но и облицевать керамической плиткой, создав дополнительную поверхность для кухонной утвари или даже превратив его в барную стойку или обеденный стол.

В гостиной или кабинете подоконник можно использовать как книжную полку, расположив на нем подставки, настольные лампы, чернильные приборы и удобные кресла рядом.

В спальне подоконник можно превратить в зону для нанесения макияжа, заменив туалетный столик. Увеличение площади подоконника позволяет установить зеркало и другие аксессуары.

В универсальном варианте подоконник можно использовать как зону отдыха в любой комнате. Украшенный подушками и пледами, он становится уютным местом для отдыха и релаксации.

Таким образом, подоконник можно превратить из пространства для растений в функциональную и стильную часть интерьера, добавляя в квартиру уникальные и удобные элементы.