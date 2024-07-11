Российские банки повышают ставки по одобренным ипотекам: как это влияет на клиентов и рынок недвижимости

Банки начали повышают ставки по уже одобренным ипотекам

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Российские банки начали повышать процентные ставки на уже одобренные, но еще не выданные ипотечные кредиты. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на замруководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяну Решетникову.

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По ее словам, некоторые банки предоставляют клиентам срок до 13 июля для подписания кредитного договора и заключения сделки. Другие стимулируют клиентов скидкой 0,5% от одобренной ставки, если сделка заключается быстрее. Однако также есть случаи, когда банки увеличивают ставки на уже одобренные заявки, если клиент не успевает подписать договор.

Татьяна Решетникова добавила, что повышение ставок обычно соответствует увеличению базовой ставки банка по выбранной программе, что может привести к снижению суммы кредита, доступной для одобрения. В таких случаях заемщики часто ищут другие банки с более выгодными условиями.

Александр Чернокульский, гендиректор компании "Жилфонд", подтвердил, что в текущей ситуации банки имеют право оперативно изменять процентные ставки, включая те, что уже были одобрены.

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин отметил, что юридические последствия повышения ставок до подписания договора минимальны, но если договор уже подписан, банк может внести дополнительные условия, включая увеличение ставок.

Артем Курмачев, руководитель центра управления недвижимостью "Курмачевы", напомнил о похожих колебаниях ставок в прошлом и отметил, что текущие изменения связаны с нестабильностью ключевой ставки и ростом стоимости кредитования для банков. Он выразил уверенность, что ситуация скоро стабилизируется благодаря мерам, принятым крупнейшими банками для сохранения ставок на прежнем уровне.