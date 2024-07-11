Дизайнеры рассказали, как сэкономить на освещении: откажитесь от люстры в спальне и преобразите свое пространство

Топ 5 идей для стильного ремонта спальни без люстры

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Дизайнеры предлагают отказаться от традиционного освещения в спальне. Время расстаться с люстрой.

Фото: flickr.com by Cliff, CC BY 2.0

Хорошая люстра может быть дорогой, а использовать верхнее освещение в спальне приходится не так часто.

Вот несколько идей, как сделать стильный ремонт в спальне и сэкономить на освещении.

Первая идея

Часто в спальню приобретают гарнитур, включающий кровать и прикроватные тумбочки. В этом случае кровать обычно ставят по центру комнаты, а над ней висит люстра, с которой нужно периодически вытирать пыль.

Гораздо удобнее поставить на тумбочки пару светильников — это создаст уютное место для сна и романтики.

Вторая идея

Замените один большой потолочный светильник на несколько небольших или используйте ретролампы.

Третья идея

Классический вариант — повесить бра на стене у изголовья кровати. Если хочется чего-то новенького, и даже точечное освещение не устраивает, можно использовать трековый светильник. Его можно направлять в разные стороны и регулировать так часто, как захочется.