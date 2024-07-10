Госдума утвердила прогрессивную шкалу НДФЛ: новые ставки и изменения

Госдума утвердила прогрессивную шкалу НДФЛ

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Законопроект о корректировке налоговой системы был одобрен Госдумой, и в Налоговый кодекс будут внесены поправки. Согласно новому закону, будет введена прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Фото: flickr.com by Jorge Láscar, CC BY 2.0

Для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка налога останется неизменной и составит 13%. Для тех, чьи доходы находятся в диапазоне от 2,4 млн до 5 млн рублей, ставка налога будет 15%. Доходы от 5 млн до 20 млн рублей будут облагаться по ставке 18%. Граждане с доходами от 20 млн до 50 млн рублей будут платить 20%, а те, чей доход превышает 50 млн рублей в год, будут облагаться налогом по ставке 22%. Повышенная ставка будет применяться только к сумме превышения. "Северные" надбавки будут облагаться налогом по ставке 13%, а при доходе выше 5 млн рублей — 15%.

Кроме того, налог на прибыль организаций будет увеличен с 20% до 25%.

Для работающих родителей с двумя и более детьми будет введена семейная налоговая выплата. Ее смогут получать семьи, у которых среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе. Семьям компенсируют 7% из 13% уплаченного подоходного налога. Планируется, что обратиться за вычетом за 2025 год можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года.