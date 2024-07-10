Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинза снижает давление и выводит токсины из организма
Как японское индиго помогает при кожных заболеваниях
Российские каноисты смогут выступить в трех дисциплинах на ОИ-2024
В России стартует эксперимент по маркировке видеоигр: что изменится для геймеров
Глава РОАД предупреждает об угрозе остановки поставок китайских автомобилей
Здоровое питание кореянок: секреты стройности и молодости кожи
Выросли объемы поставок куриных яиц из Белоруссии в Россию
Средний срок жизни бездомных кошек всего лишь два года
Идеальное давление в шинах: что нужно знать каждому автовладельцу
Госдума утвердила прогрессивную шкалу НДФЛ: новые ставки и изменения

Госдума утвердила прогрессивную шкалу НДФЛ

1:42
Недвижимость

Законопроект о корректировке налоговой системы был одобрен Госдумой, и в Налоговый кодекс будут внесены поправки. Согласно новому закону, будет введена прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Госдума утвердила прогрессивную шкалу НДФЛ
Фото: flickr.com by Jorge Láscar, CC BY 2.0

Для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка налога останется неизменной и составит 13%. Для тех, чьи доходы находятся в диапазоне от 2,4 млн до 5 млн рублей, ставка налога будет 15%. Доходы от 5 млн до 20 млн рублей будут облагаться по ставке 18%. Граждане с доходами от 20 млн до 50 млн рублей будут платить 20%, а те, чей доход превышает 50 млн рублей в год, будут облагаться налогом по ставке 22%. Повышенная ставка будет применяться только к сумме превышения. "Северные" надбавки будут облагаться налогом по ставке 13%, а при доходе выше 5 млн рублей — 15%.

Кроме того, налог на прибыль организаций будет увеличен с 20% до 25%.

Для работающих родителей с двумя и более детьми будет введена семейная налоговая выплата. Ее смогут получать семьи, у которых среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе. Семьям компенсируют 7% из 13% уплаченного подоходного налога. Планируется, что обратиться за вычетом за 2025 год можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна
Идеальная почва для голубики: как создать и поддерживать нужную кислотность
По "бабушкиному методу": как подкислить почву для голубики за 5 минут
Котлеты из гречки: обязательно понравятся тем, кто не хочет или не может есть мясо
Россия создала новый дальний БПЛА-разведчик, наводящий "Искандеры" и невидимый для ПВО
ГОСТы и нормы по перевозке пассажиров соблюдать просто необходимо Дмитрий Плотников "Необратимый путь" Украины в НАТО заставит РФ выйти в СВО к границе Польши Любовь Степушова Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская
Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"
Лайфхак для садоводов: какие усы клубники подходят для посадки, а какие - нет
Кабачковые оладьи с манкой: безумно вкусно со сметанным соусом
Кабачковые оладьи с манкой: безумно вкусно со сметанным соусом
Последние материалы
Туроператоры рассказали о способах экономии во Вьетнаме
Футболист Мюллер завершил свою профессиональную карьеру
Виктор Веклич исследует сходство китайского Thunderobot с американским HP
Как употребление мяса влияет на здоровье кожи: что нужно знать?
Ошибки, которые погубят урожай перца
Кляр на пиве для морской рыбы: пиво должно быть ледяным, а тесто — плохо перемешанным
В каких городах России работники имеют самые высокие доходы?
Британские учёные доказали, что бегемоты умеют летать
Дерматолог Шепелева: почему лазерная эпиляция может быть вам противопоказана
Три ключевые проблемы электронного стояночного тормоза: что нужно знать владельцам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников