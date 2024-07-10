Создание реестра малых гостиниц в России: новые меры для прозрачности и налогообложения

В России планируется создание реестра средств размещения, включающего небольшие гостиницы. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Совета Федерации.
Ведение реестра будет поручено Минэкономразвития, которое сейчас курирует туристическую отрасль. В реестр будут включены гостиницы, а также нежилые помещения, используемые под гостиницы. Вопрос о включении частного сектора пока остается нерешенным. Силуанов отметил, что реестр средств размещения будет постепенно расширяться, что сделает администрирование номерного фонда более эффективным.
Минфин заинтересован в том, чтобы доходы от гостиничной деятельности были прозрачны для властей и чтобы налоги поступали в бюджет, добавил министр.
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