Создание реестра малых гостиниц в России: новые меры для прозрачности и налогообложения

В России создадут реестр малых гостиниц

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России планируется создание реестра средств размещения, включающего небольшие гостиницы. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Совета Федерации.

Фото: commons.wikimedia.org by SkyOne121, CC BY-SA 4.0

Ведение реестра будет поручено Минэкономразвития, которое сейчас курирует туристическую отрасль. В реестр будут включены гостиницы, а также нежилые помещения, используемые под гостиницы. Вопрос о включении частного сектора пока остается нерешенным. Силуанов отметил, что реестр средств размещения будет постепенно расширяться, что сделает администрирование номерного фонда более эффективным.

Минфин заинтересован в том, чтобы доходы от гостиничной деятельности были прозрачны для властей и чтобы налоги поступали в бюджет, добавил министр.

Ранее в Госдуме сообщили, что около 20 тысяч гостевых домов находятся в серой зоне. Для легализации таких домов владельцы должны зарегистрироваться в реестре самозанятых. Только после этого они смогут размещать объявления о сдаче жилья на платформах по аренде.