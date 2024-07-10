Как правильно разместить зеркало в интерьере: советы экспертов

Зеркало — важный элемент интерьера.
Зеркальная поверхность выполняет несколько функций.
Во-первых, зеркало позволяет человеку в любой момент проверить свой внешний вид.
Во-вторых, правильное размещение зеркала визуально увеличивает пространство.
В-третьих, зеркальная поверхность украшает интерьер, особенно если само зеркало красиво оформлено.
В-четвёртых, зеркало делает комнату светлее.
Эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино, работающая в сетевом издании "БелНовости", особенно подчеркивает важность последней функции зеркала.
Чтобы зеркало действительно усиливало освещение, его нужно правильно расположить.
Где разместить зеркало
Зеркало следует устанавливать в месте, куда попадает свет.
Речь идет не о свете от лампы, так как отраженное искусственное освещение может создавать дискомфорт.
Наилучший эффект достигается, когда зеркало отражает солнечный свет.
Поэтому не стоит размещать зеркало на той же стене, что и окно.
Лучшие варианты — стены рядом с окном или напротив него. В этих случаях свет будет направлен в затемненные участки помещения, делая комнату светлее и уютнее.
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