Как правильно разместить зеркало в интерьере: советы экспертов

Роль зеркал в дизайне интерьера: лучшие места для установки

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зеркало — важный элемент интерьера.

Фото: unsplash.com by drmakete lab, PDM

Зеркальная поверхность выполняет несколько функций.

Во-первых, зеркало позволяет человеку в любой момент проверить свой внешний вид.

Во-вторых, правильное размещение зеркала визуально увеличивает пространство.

В-третьих, зеркальная поверхность украшает интерьер, особенно если само зеркало красиво оформлено.

В-четвёртых, зеркало делает комнату светлее.

Эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино, работающая в сетевом издании "БелНовости", особенно подчеркивает важность последней функции зеркала.

Чтобы зеркало действительно усиливало освещение, его нужно правильно расположить.

Где разместить зеркало

Зеркало следует устанавливать в месте, куда попадает свет.

Речь идет не о свете от лампы, так как отраженное искусственное освещение может создавать дискомфорт.

Наилучший эффект достигается, когда зеркало отражает солнечный свет.

Поэтому не стоит размещать зеркало на той же стене, что и окно.

Лучшие варианты — стены рядом с окном или напротив него. В этих случаях свет будет направлен в затемненные участки помещения, делая комнату светлее и уютнее.