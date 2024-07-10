Риэлтор пояснила, как новые условия семейной ипотеки повлияют на стоимость недвижимости

Новые условия семейной ипотеки до 2030: что изменится для заемщиков

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Минфин России обновил условия семейной ипотеки, продлив программу до 2030 года. Екатерина Векшина, вице-президент Российской гильдии риэлторов, подчеркнула, что эти изменения окажут влияние на рынок недвижимости, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Согласно новым правилам, в Москве и Московской области доступен ипотечный кредит до 12 миллионов рублей с процентной ставкой 6% годовых и первоначальным взносом от 20%. Однако, по словам Векшиной, условия участия в программе стали более жесткими, что привело к уменьшению числа потенциальных заемщиков.

"По нашим данным, сейчас около 90% ранее квалифицированных заемщиков больше не могут претендовать на участие в программе семейной ипотеки. Например, если семья уже использовала хотя бы один льготный кредит, они теперь не имеют такой возможности", — пояснила она.

Также Векшина отметила, что лишь одна из 50 строительных компаний в Москве и области планирует использовать эскроу-счета в своих проектах, что является обязательным условием для участия в программе семейной ипотеки.

"Мы не наблюдаем значительного влияния этой программы на цены на недвижимость, особенно в Москве и области. Условия программы скорее направлены на перераспределение спроса в регионы", — заключила Векшина.