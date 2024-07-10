Эксперт по фэншую рассказала, как привлечь деньги с помощью красных аксессуаров и "музыки ветра"

Как красный цвет помогает привлекать деньги в ваш дом

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Красные предметы и "музыка ветра" с металлическими трубочками могут способствовать постоянному наличию денег в доме, рассказала эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова, как сообщает Москва 24.

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По её словам, в Китае аксессуары красного цвета издавна используются для привлечения богатства и изобилия. Красный цвет относится к элементу Огня, который символизирует энергию и силы для финансового потока. Поэтому в интерьере полезно иметь красные свечи, китайские фонарики или статуэтки.

"Однако не стоит увлекаться красными оттенками, так как элементы в доме должны быть в гармонии. Лучше добавить лишь несколько красных акцентов, оставив общий интерьер нейтральным," — советует Богданова.

Эксперт также подчеркнула важность предотвращения застоя энергии в доме, что способствует финансовому благополучию. Она рекомендовала использовать мобили с рыбками или цветами, которые в Китае символизируют богатство и радость.

Если дверь в доме расположена напротив окна, энергия быстро уходит, что может привести к столь же быстрому исчезновению денег. Чтобы этого избежать, следует повесить "музыку ветра" с металлическими трубочками на окно или под потолок между окном и дверью.

Живые цветы также помогают привлечь деньги в дом, обновляя застойные энергии и принося новые возможности для заработка, заключила Богданова.