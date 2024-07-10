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Программа семейной ипотеки в России продлена до 2030 года: новые условия

Программа семейной ипотеки в России продлена до 2030 года

1:29
Недвижимость

В России программу семейной ипотеки продлили до 2030 года, но условия изменились. В интервью с NewsInfo. Ru ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута объяснил, в чем заключаются изменения.

Программа семейной ипотеки в России продлена до 2030 года
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Теперь на получение ипотеки могут претендовать только семьи с одним ребенком в возрасте до 6 лет включительно.

"Также введены ограничения: семейной ипотекой могут воспользоваться только те заемщики, у которых в 2023 году уже была семейная ипотека или другая льготная программа. Если, например, в 2024 году один из супругов пользовался льготной программой, то повторное использование будет невозможно. Хотя условия семейной ипотеки остались прежними, критерии получения ужесточились", — отметил Ракута.

Эксперт добавил, что процентная ставка, размер первоначального взноса, срок и сумма кредита не изменились: ставка — 6%, первоначальный взнос — 20%, сумма кредита для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга — 12 миллионов рублей, для остальных регионов — 6 миллионов.

С 1 июля 2024 года в России прекратила действие льготная ипотека на новостройки под 8% годовых, запущенная весной 2020 года как антикризисная мера в разгар пандемии.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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