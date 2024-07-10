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Кто может сейчас взять ипотеку на рыночных условиях

Профессор Кулаков предрёк снижение ставки по ипотеке не ранее 2025 года

1:16
Недвижимость

Ипотеку на нынешних неподъёмных условиях могут взять те, кто уверен в её быстром погашении. Президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков", профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков дал им несколько советов на страницах РИАМО.

Профессор Кулаков предрёк снижение ставки по ипотеке не ранее 2025 года
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Он напомнил о немыслимой переплате по кредиту, если он взят на стандартные 15-25 лет — плюс две-четыре цены.

"Ипотеку под сегодняшние высокие проценты можно использовать, если вы планируете погасить её в короткий срок — до трёх лет", — заявил профессор.

Например, купив квартиру в ипотеку, старую квартиру после переезда продать и погасить основной долг, посоветовал он.

"Не стоит брать ипотеку на длительный срок — лучше дождаться охлаждения рынка и снижения ставок. Однако случится это не ранее, чем в 2025 году", — предсказал Кулаков.

Кроме того, он посоветовал оформить страхование жизни и здоровья заёмщика в банке, чтобы снизить ставку на несколько процентных пунктов.

К покупке лучше рассмотреть недвижимость должников и банкротов, реализуемую с торгов, (экономия до -20%) или квартиры с "бабушкиным ремонтом" (-10%).

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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