Кто может сейчас взять ипотеку на рыночных условиях

Профессор Кулаков предрёк снижение ставки по ипотеке не ранее 2025 года

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ипотеку на нынешних неподъёмных условиях могут взять те, кто уверен в её быстром погашении. Президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков", профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков дал им несколько советов на страницах РИАМО.

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Он напомнил о немыслимой переплате по кредиту, если он взят на стандартные 15-25 лет — плюс две-четыре цены.

"Ипотеку под сегодняшние высокие проценты можно использовать, если вы планируете погасить её в короткий срок — до трёх лет", — заявил профессор.

Например, купив квартиру в ипотеку, старую квартиру после переезда продать и погасить основной долг, посоветовал он.

"Не стоит брать ипотеку на длительный срок — лучше дождаться охлаждения рынка и снижения ставок. Однако случится это не ранее, чем в 2025 году", — предсказал Кулаков.

Кроме того, он посоветовал оформить страхование жизни и здоровья заёмщика в банке, чтобы снизить ставку на несколько процентных пунктов.

К покупке лучше рассмотреть недвижимость должников и банкротов, реализуемую с торгов, (экономия до -20%) или квартиры с "бабушкиным ремонтом" (-10%).