Кто может сейчас взять ипотеку на рыночных условиях

Ипотеку на нынешних неподъёмных условиях могут взять те, кто уверен в её быстром погашении. Президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков", профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков дал им несколько советов на страницах РИАМО.
Он напомнил о немыслимой переплате по кредиту, если он взят на стандартные 15-25 лет — плюс две-четыре цены.
"Ипотеку под сегодняшние высокие проценты можно использовать, если вы планируете погасить её в короткий срок — до трёх лет", — заявил профессор.
Например, купив квартиру в ипотеку, старую квартиру после переезда продать и погасить основной долг, посоветовал он.
"Не стоит брать ипотеку на длительный срок — лучше дождаться охлаждения рынка и снижения ставок. Однако случится это не ранее, чем в 2025 году", — предсказал Кулаков.
Кроме того, он посоветовал оформить страхование жизни и здоровья заёмщика в банке, чтобы снизить ставку на несколько процентных пунктов.
К покупке лучше рассмотреть недвижимость должников и банкротов, реализуемую с торгов, (экономия до -20%) или квартиры с "бабушкиным ремонтом" (-10%).
Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.