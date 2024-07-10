В России предсказан бэби-бум из-за продления семейной ипотеки

Застройщик оценил спрос на обновлённую семейную ипотеку в треть от прежнего

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Минфин объявил о продлении семейной ипотеки до 2030 года. По просьбе "Российской газеты" эксперты оценили перспективы обновлённой льготной программы.

Продление семейной ипотеки — отличная новость, рынок ее очень ждал, рад директор по продажам "Главстрой" Алексей Гусев.

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"Однако с точки зрения оценки объёмов, я думаю, что мы получим определённое сокращение спроса по семейной ипотеке в Москве и Московской области, возможно, даже на 65-70%. Семьи, которые попадают под новые критерии, составляют примерно треть от той доли заёмщиков, которые ранее обращались за оформлением кредита по "Семейной ипотеке", — пояснил он.

Новые условия программы существенно сокращают круг потенциальных заемщиков, согласен управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

Адресные программы необходимы, уверен коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Он надеется, что продление семейной ипотеки в ближайшей перспективе стимулирует "бэби-бум" или переезд потенциальных покупателей в малые города, где условия программы остались старыми.