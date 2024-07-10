Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подтяжка кожи рук: когда косметология бессильна, помогает хирургия
Бывшая стюардесса поделилась опытом работы с самыми сложными типами пассажиров
Комплексный подход к снижению веса: советы диетолога
Актриса Яна Поплавская призвала написать слова Аллы Пугачёвой на её же могиле
Петросян рассказал о своём незабываемом путешествии с женом и сыном
Учёные выяснили, что лунные сутки длятся на 57 миллионных секунды дольше земных
Супругу Евгения Петросяна заподозрили в новой беременности из-за нарядов
На бывшем заводе Isuzu планируется выпуск грузовиков
Как работает диета "5 ложек" и что о ней говорят эксперты
В России предсказан бэби-бум из-за продления семейной ипотеки

Застройщик оценил спрос на обновлённую семейную ипотеку в треть от прежнего

1:14
Недвижимость

Минфин объявил о продлении семейной ипотеки до 2030 года. По просьбе "Российской газеты" эксперты оценили перспективы обновлённой льготной программы.
Продление семейной ипотеки — отличная новость, рынок ее очень ждал, рад директор по продажам "Главстрой" Алексей Гусев.

Застройщик оценил спрос на обновлённую семейную ипотеку в треть от прежнего
Фото: mos.ru is licensed under public domain

"Однако с точки зрения оценки объёмов, я думаю, что мы получим определённое сокращение спроса по семейной ипотеке в Москве и Московской области, возможно, даже на 65-70%. Семьи, которые попадают под новые критерии, составляют примерно треть от той доли заёмщиков, которые ранее обращались за оформлением кредита по "Семейной ипотеке", — пояснил он.

Новые условия программы существенно сокращают круг потенциальных заемщиков, согласен управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

Адресные программы необходимы, уверен коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Он надеется, что продление семейной ипотеки в ближайшей перспективе стимулирует "бэби-бум" или переезд потенциальных покупателей в малые города, где условия программы остались старыми.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг

Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.

Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях
Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
ПВО Украины вокруг Киева 8 июля бездействовало по указанию Зеленского Любовь Степушова Саудовская Аравия не зависит от Европейского Союза и поэтому свободнее Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Только не уксус: бренд-шеф рассказал, в чём мариновать шашлык, чтобы мясо было мягким и вкусным
Только не уксус: бренд-шеф рассказал, в чём мариновать шашлык, чтобы мясо было мягким и вкусным
Последние материалы
Учёные выяснили, что лунные сутки длятся на 57 миллионных секунды дольше земных
Супругу Евгения Петросяна заподозрили в новой беременности из-за нарядов
На бывшем заводе Isuzu планируется выпуск грузовиков
Застройщик оценил спрос на обновлённую семейную ипотеку в треть от прежнего
Сбербанк увеличил чистую прибыль на 5,6% за полгода
Как работает диета "5 ложек" и что о ней говорят эксперты
Вода из-под этих продуктов пригодится каждой хозяйке
Биотехнолог Рожкова предупредила об опасности шторки для душа
Мультфильм "Шрек 5" выйдет 1 июля 2026 года
Concord: начало бета-тестирования и системные требования для ПК
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников