Новые условия получения семейной ипотеки

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Семейную ипотеку продлили до 2030 года в России

1:11
Недвижимость

Россияне смогут купить квартиру по семейной ипотеке до 2030 года. Эта возможность будет у семей с детьми, где есть хотя бы один ребенок младше шести лет, проинформировали в Министерстве финансов России.

Семейную ипотеку продлили до 2030 года в России
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Условия

Купить жильё по ипотеке можно будет только в случае отсутствия ранее выданных льготных ипотечных кредитов.

Ставка

Теперь ставка будет едина для всех — 6 процентов при кредите до 12 миллионов рублей в Москве, Подмосковье и Петербурге. В остальных — до шести миллионов рублей.

Исключения

Семьям, где есть ребенок-инвалид, оформят ипотеку вне зависимости от его возраста.

Кстати, получить льготную ипотеку смогут семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей.

Дополнительно

Ставки по ипотечному кредитованию в России увеличились до рекордных 23 процентов. Многие активно предлагают купить недвижимость по более низкой ставке, если покупатель оплатит единовременную комиссию, тем самым уменьшив первоначальный взнос.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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