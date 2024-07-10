Новые условия получения семейной ипотеки

Россияне смогут купить квартиру по семейной ипотеке до 2030 года. Эта возможность будет у семей с детьми, где есть хотя бы один ребенок младше шести лет, проинформировали в Министерстве финансов России.
Условия
Купить жильё по ипотеке можно будет только в случае отсутствия ранее выданных льготных ипотечных кредитов.
Ставка
Теперь ставка будет едина для всех — 6 процентов при кредите до 12 миллионов рублей в Москве, Подмосковье и Петербурге. В остальных — до шести миллионов рублей.
Исключения
Семьям, где есть ребенок-инвалид, оформят ипотеку вне зависимости от его возраста.
Кстати, получить льготную ипотеку смогут семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей.
Дополнительно
Ставки по ипотечному кредитованию в России увеличились до рекордных 23 процентов. Многие активно предлагают купить недвижимость по более низкой ставке, если покупатель оплатит единовременную комиссию, тем самым уменьшив первоначальный взнос.
Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.