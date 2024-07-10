Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тосты с редисом: лёгкий летний завтрак или здоровый перекус
Всемирная серия бокса проходит процедуру ребрендинга
Евгения Абдулова подала документы во ВГИК на режиссерский факультет
На Кипре найден древнейший храм с артефактами и следами ритуалов
Названы овощи, которые не стоит сажать рядом
Увлажняющие кремы летом: как выбрать и правильно наносить в жару?
Идеальная эпиляция зоны бикини: от подготовки до ухода
Atlas Fallen скоро появится в Game Pass с большим обновлением
Предприятие из Магнитогорска признано лучшим в России
Как защитить себя от мошенничества при сделках с недвижимостью

Как аферисты используют видеозвонки для мошенничества

Недвижимость

Подмена риелтора — распространенная уловка, используемая аферистами в сфере недвижимости. Ирина Нигматуллина, юрист по недвижимости, раскрыла несколько типичных схем мошенничества в интервью для "Газеты.Ru".

Как аферисты используют видеозвонки для мошенничества
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Одна из распространенных схем направлена на пожилых граждан. Пенсионеры становятся клиентами агентств и успешно продажно жилье. Затем мошенники появляются у них дома, выдавая себя за риелторов, и предлагают "превосходный вариант, который нужно срочно заключить". Жертвы добровольно отдают деньги от продажи квартиры, но не получают обещанного жилья — мошенники исчезают с деньгами. Эксперт рекомендует покупателям пожилого возраста проводить одновременные сделки по продаже и покупке, чтобы избежать больших денежных сумм, на которые охотятся преступники.

Другая схема мошенничества использует цифровые технологии. Аферист, выдающий себя за владельца недвижимости, предлагает встретиться через видеозвонок в Zoom, мотивируя отсутствием возможности личной встречи. На самом деле лицо на экране создано с помощью нейросетей. Затем мошенник требует от покупателя срочного внесения задатка, отговаривая проверять документы. После оплаты задатка злоумышленник исчезает.

Третий сценарий связан с фальшивыми документами. Мошенники подделывают доверенности на продажу недвижимости или свидетельства о праве собственности. Нигматуллина советует хранить документы в недоступных местах, в том числе от квартиросъемщиков.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения

Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.

Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Чистота и добросовестность — залог успешного заведения общепита Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Последние материалы
ОСАГО не спасёт: что делать, если авто повредили при эвакуации
Дерматолог Куроедова: как принимать душ в жаркую погоду
Актриса Виктория Исакова показала свою дочь от режиссёра Морозова
Комик Поперечный* оспорит присвоение ему статуса иноагента
Разработан узел крепления LANCE для строительства на Луне
Как аферисты используют видеозвонки для мошенничества
Советы, как вырастить помидоры черри
Соус из помидоров для курицы: намного лучше и полезнее покупного кетчупа
Американский баскетболист Морган покинул Зенит
Где лучше хранить маски для лица: в холодильнике или в ванной комнате?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников