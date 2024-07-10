Как защитить себя от мошенничества при сделках с недвижимостью

Как аферисты используют видеозвонки для мошенничества

Подмена риелтора — распространенная уловка, используемая аферистами в сфере недвижимости. Ирина Нигматуллина, юрист по недвижимости, раскрыла несколько типичных схем мошенничества в интервью для "Газеты.Ru".

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Одна из распространенных схем направлена на пожилых граждан. Пенсионеры становятся клиентами агентств и успешно продажно жилье. Затем мошенники появляются у них дома, выдавая себя за риелторов, и предлагают "превосходный вариант, который нужно срочно заключить". Жертвы добровольно отдают деньги от продажи квартиры, но не получают обещанного жилья — мошенники исчезают с деньгами. Эксперт рекомендует покупателям пожилого возраста проводить одновременные сделки по продаже и покупке, чтобы избежать больших денежных сумм, на которые охотятся преступники.

Другая схема мошенничества использует цифровые технологии. Аферист, выдающий себя за владельца недвижимости, предлагает встретиться через видеозвонок в Zoom, мотивируя отсутствием возможности личной встречи. На самом деле лицо на экране создано с помощью нейросетей. Затем мошенник требует от покупателя срочного внесения задатка, отговаривая проверять документы. После оплаты задатка злоумышленник исчезает.

Третий сценарий связан с фальшивыми документами. Мошенники подделывают доверенности на продажу недвижимости или свидетельства о праве собственности. Нигматуллина советует хранить документы в недоступных местах, в том числе от квартиросъемщиков.