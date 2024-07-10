Россиянам назвали 4 правила, которые они нарушают в общественных зонах, не подозревая об этом

5 распространенных ошибок при использовании общими пространствами

2:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие люди даже не подозревают о том, что они регулярно нарушают правила использования общественного имущества, сообщает РИА Недвижимость. Представители управляющих компаний рассказали о случайных нарушениях, которые совершают жильцы из-за незнания норм и правил.

Фото: wikimedia.org by GreenGreed, CC BY-SA 3.0

Одной из распространенных ошибок является хранение личных вещей в общественных зонах. На первый взгляд это может показаться незначительным нарушением. Велосипеды, самокаты и другие личные предметы, оставленные в подъезде, могут мешать соседям и затруднять уборку, сообщила генеральный директор компании "Брусника. Управление домами" Алена Метелева. Это также может представлять опасность с точки зрения пожарной безопасности, так как общие коридоры и лестничные площадки предназначены для эвакуации. В управляющей компании "Группа Комфорт" отмечают, что многие жильцы считают, будто они имеют право заполнять общие пространства своими вещами. Однако это серьезное нарушение, которое может привести к судебному разбирательству, если игнорировать предписания.

Еще одним распространенным нарушением является неправильная установка камер видеонаблюдения, так что они направлены на квартиры соседей. Это также является нарушением законодательства, потому что такая практика может рассматриваться как незаконное слежение за соседями.

Кроме того, часто возникают проблемы из-за неправильно установленных внешних блоков кондиционеров или спутниковых тарелок, которые портят внешний вид здания. Управляющие компании обязаны выдавать предписания на демонтаж такого оборудования, если оно не соответствует установленным нормам и не учитывает архитектурные особенности дома. В случае отказа владельца квартиры выполнить предписание, управляющая компания может обратиться в суд.

Неправильная утилизация бытовых отходов также является распространенной проблемой, часто приводящей к засору общедомовой канализации. Жильцы сбрасывают в унитаз бытовой мусор, влажные салфетки, наполнители для туалетов животных, средства личной гигиены, ватные диски, тряпки и даже строительные материалы, рассказали в управляющей компании "Самолет". Если из-за этого засора происходит затопление квартиры соседей, виновник может быть привлечен к ответственности и вынужден возместить ущерб.