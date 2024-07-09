Почти половина россиян планирует ремонт или строительство в этом году — ВЦИОМ

46% россиян готовы к ремонту в 2024 году

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В этом году практически половина россиян планирует провести ремонт или строительные работы, согласно опросу, проведенному ВЦИОМ. Исследование показало, что 46% граждан имеют такие планы. В опросе участвовали 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

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Среди тех, кто планирует ремонт, 52% собираются проводить работы в частном доме, 43% намерены сделать ремонт в квартире или комнате, а 9% запланировали работы на земельном участке. Исследование также выявило, что 65% респондентов планируют проводить ремонт самостоятельно или с помощью друзей и родственников. Только 14% респондентов намерены нанять ремонтную бригаду, а еще 10% планируют нанять узких специалистов.

По данным исследования, около 40% тех, кто запланировал ремонт или строительные работы, планируют покупать строительные и отделочные материалы в гипермаркетах. Еще 36% предпочитают покупать все необходимое для ремонта в специализированных магазинах, а 27% — на строительных рынках. Дополнительно, 17% респондентов собираются заказать материалы на маркетплейсах.