Запрет на использование маткапитала для покупки аварийного жилья: что это значит для семей

Как использовать материнский капитал в России

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Правительство Российской Федерации поддержит законопроект о запрете использования материнского капитала на приобретение аварийного жилья. Об этом сообщает Telegram-канал "Движимая повестка", ссылаясь на отзыв кабмина по этому документу.

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Согласно отзыву, законопроект предлагает внести изменения, согласно которым отсутствие документов, подтверждающих пригодность жилого помещения для проживания (включая блокированную застройку), за год до подачи заявления на использование материнского (семейного) капитала, будет основанием для отказа в таком расходовании средств.

Цель законопроекта также заключается в предотвращении мошенничества при использовании маткапитала. Юрист из юридического бюро "Ковенант" Игорь Зенин подчеркнул, что ненадлежащее использование этих средств может квалифицироваться как мошенничество.