Новые Госпошлины: что изменится для сделок с недвижимостью

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Госпошлины за сделки с недвижимостью в России увеличатся

1:52
Недвижимость

Планируется увеличение государственных сборов за регистрацию сделок с недвижимостью. Новые нормы были приняты Госдумой на втором чтении и касаются размеров определённых пошлин. Этот документ, разработанный правительством, входит в законопроект о корректировке налоговой системы. Законопроект планируется рассмотреть на третьем чтении 10 июля.

Госпошлины за сделки с недвижимостью в России увеличатся
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under CC0

Согласно внесённым изменениям, для физических лиц государственная пошлина за регистрацию сделок с недвижимостью, кадастровая стоимость которых превышает 20 млн рублей, составит 0,01% от кадастровой цены. Минимальный размер этой пошлины не может быть менее 0,01% от стоимости сделки и не превышает 500 тыс. рублей. На данный момент эта пошлина составляет 2 тыс. рублей.

Для юридических лиц размер государственной пошлины составит 0,01% от стоимости сделки, но не менее 0,01% от этой стоимости и не более 1 млн рублей, если кадастровая стоимость объекта превышает 22 млн рублей. В настоящее время этот размер составляет 22 тыс. рублей.

Также будет увеличена госпошлина за регистрацию прав на земельные участки для подсобного хозяйства и сельскохозяйственного использования с 350 до 700 рублей.

Госпошлина за внесение изменений в ЕГРН, а также за изменение или расторжение договора аренды для физических лиц увеличится с 350 до 700 рублей, а для юридических лиц — с 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

В случае одобрения поправок в Налоговый кодекс, они вступят в силу с 1 января 2025 года.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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