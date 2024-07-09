В Уфе внезапно рухнули цены на строящееся жильё

Поволжье признано лидером по росту стоимости жилья за год

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За год с июня 2023 года по только что завершившийся жильё подорожало почти во всех городах Поволжья, сообщает в среду витрина недвижимости Restate.ru.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

Лидером по росту стоимости признаны Набережные Челны, где "квадрат" прибавил в цене 40%. При этом нельзя говорить о повышенной волатильности из-за маленьких объёмов строительства — сейчас в городе возводят 40 домов.

Рекордсмен среди поволжских "миллионников" — Нижний Новгород: +23% до почти 200 тысяч за метр.

Из статистики выбивается Уфа — за год квартиры там подешевели на 5%, но если взглянуть на график, бросается в глаза аномальная динамика цен. Так же, как везде, они росли, а в июне по неясным причинам вдруг рухнули.

Кроме Уфы, некоторое снижение отмечено в Саранске и Стерлитамаке.

Чемпионом по подорожанию вторичного жилья стал Орск, где цены выросли на 42%. Но всё равно остались самыми низкими в ПФО — 57 тысяч ₽/м2. В этом городе можно стать новосёлом за 800 тысяч рублей, правда в "убитой" однушке на глухой окраине.

Самый дорогой квадратный метр жилья — 173 тысячи рублей — в Казани.

Динамика цен на жильё в крупных городах ПФО