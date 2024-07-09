В Уфе внезапно рухнули цены на строящееся жильё

За год с июня 2023 года по только что завершившийся жильё подорожало почти во всех городах Поволжья, сообщает в среду витрина недвижимости Restate.ru.
Лидером по росту стоимости признаны Набережные Челны, где "квадрат" прибавил в цене 40%. При этом нельзя говорить о повышенной волатильности из-за маленьких объёмов строительства — сейчас в городе возводят 40 домов.
Рекордсмен среди поволжских "миллионников" — Нижний Новгород: +23% до почти 200 тысяч за метр.
Из статистики выбивается Уфа — за год квартиры там подешевели на 5%, но если взглянуть на график, бросается в глаза аномальная динамика цен. Так же, как везде, они росли, а в июне по неясным причинам вдруг рухнули.
Кроме Уфы, некоторое снижение отмечено в Саранске и Стерлитамаке.
Чемпионом по подорожанию вторичного жилья стал Орск, где цены выросли на 42%. Но всё равно остались самыми низкими в ПФО — 57 тысяч ₽/м2. В этом городе можно стать новосёлом за 800 тысяч рублей, правда в "убитой" однушке на глухой окраине.
Самый дорогой квадратный метр жилья — 173 тысячи рублей — в Казани.
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