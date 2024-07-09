В Петербурге нашли гигантскую квартиру-студию за астрономические миллионы

Самую дорогую новую квартиру в России продают за 2,5 миллиарда рублей

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самую дорогую новую квартиру в России продают за 2,51 миллиарда рублей, сообщает витрина недвижимости Restate.ru, подводя итоги полугодия на рынке недвижимости.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура, CC0

Пальма первенства досталась пятикомнатному пентхаусу площадью 433 кв. метра. Хоромы с четырьмя гардеробными, четырьмя санузлами и двумя террасами расположены на верхнем этаже в клубном доме "Обыденский № 1", который будет сдан в начале 2026 года неподалёку от храма Христа Спасителя.

Смой дешёвой квартирой в московской новостройке признана 21-метровая студия, которая продаётся за 4,98 миллиона рублей. Объект предлагается в доме со сроком сдачи в конце 2025 года, строящемся — вполне закономерно — в Новой Москве.

В Санкт-Петербурге рекорд цены установила, как ни странно, студия — квартира со свободной планировкой площадью 463 кв. метра за 777 миллионов рублей. Она находится в многофункциональном комплексе "17/33 Петровский остров", который сдаётся в 2026 году. В стоимость премиальных квадратных метров включены привилегированный сервис от управляющей компании, консьерж-служба, элитная "коммерция" на первых этажах и т. д.

На конец полугодия в продаже насчитывается порядка двух десятков квартир дороже миллиарда рублей, оставшихся только в столице. Год назад их было куда больше — высокобюджетное жильё можно было купить также в Сочи и Санкт-Петербурге.