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Оформление сделок с недвижимостью подорожает с 1 января

Закон о повышении пошлин за регистрацию прав на недвижимость принят во втором чтении

1:12
Недвижимость

Госдума приняла во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, повышающие целый ряд госпошлин, передаёт ТАСС во вторник.

Закон о повышении пошлин за регистрацию прав на недвижимость принят во втором чтении
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Госрегистрация сделок с недвижимостью кадастровой стоимостью свыше 20 миллионов рублей обойдётся физлицам в 0,01% кадастровой стоимости, но не менее 0,01% цены сделки и не более 500 тысяч рублей. Госпошлину для организаций за сделки с объектами дороже 22 миллионов рублей установят на уровне 0,01% кадастровой стоимости, но не менее 0,01% цены сделки и не более миллиона рублей.

За госрегистрацию прав на земельный участок для подсобного хозяйства и сельхозназначения, внесение изменений в ЕГРН и изменение/расторжение договора аренды россиянам придётся уплатить пошлину 700 рублей, юрлицам — тысячу.

Законопроект внесен правительством РФ в рамках донастройке налоговой системы в России. 10 июля он будет рассмотрен в третьем чтении, и, если будет принят, вступит в силу с 1 января 2025 года.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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