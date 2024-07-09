Оформление сделок с недвижимостью подорожает с 1 января

Закон о повышении пошлин за регистрацию прав на недвижимость принят во втором чтении

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Госдума приняла во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, повышающие целый ряд госпошлин, передаёт ТАСС во вторник.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Госрегистрация сделок с недвижимостью кадастровой стоимостью свыше 20 миллионов рублей обойдётся физлицам в 0,01% кадастровой стоимости, но не менее 0,01% цены сделки и не более 500 тысяч рублей. Госпошлину для организаций за сделки с объектами дороже 22 миллионов рублей установят на уровне 0,01% кадастровой стоимости, но не менее 0,01% цены сделки и не более миллиона рублей.

За госрегистрацию прав на земельный участок для подсобного хозяйства и сельхозназначения, внесение изменений в ЕГРН и изменение/расторжение договора аренды россиянам придётся уплатить пошлину 700 рублей, юрлицам — тысячу.

Законопроект внесен правительством РФ в рамках донастройке налоговой системы в России. 10 июля он будет рассмотрен в третьем чтении, и, если будет принят, вступит в силу с 1 января 2025 года.