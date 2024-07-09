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Выяснилось, что важнее всего для снимающих квартиру в Москве, и это даже не стоимость

"Дом.РФ": 95% арендаторов в Москве ни за что не снимут квартиру без договора

Недвижимость

Основной критерий выбора съёмной квартиры в Москве — договор аренды, выяснил "Дом.РФ". В среду ТАСС обнародовал итоги проведённого им опроса.

"Дом.РФ": 95% арендаторов в Москве ни за что не снимут квартиру без договора
Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under Public domain

В исследовании приняли участие 400 респондентов в возрасте от 25 до 40 лет, последние полгода снимавших квартиру в Москве или собирающихся вот-вот сделать это.

Фактор номер один при выборе съемной квартиры:

  1. для 95% опрошенных — обеспеченные договором гарантии,
  2. для 89% — социальное окружение,
  3. для 85% — новый современный ремонт.

Причём 60% квартирантов готовы даже переплачивать за свежий ремонт или кондиционер.

Что касается инфраструктуры, для 80% квартиросъёмщиков важны транспортная доступность и близость к торговым центрам, для 75% — наличие парков и общественных пространств.

"Яндекс Аренда" ранее выяснила, что размер квартплаты наиболее принципиален при выборе съёмного жилья для 88% нанимателей.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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