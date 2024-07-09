Десятки собственников жилья в Новосибирске стали заложниками областного закона о КРТ

Около 50 домов в Новосибирске проданы вместе с жителями, утверждает atas.info

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Входящая в ГК "Брусника" компания "Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург" стала победителем аукциона на право заключения договора о так называемом комплексном развитии территории (КРТ) в районе волейбольного стадиона "Локомотив-Арена" в Новосибирске, пишет во вторник atas.info.

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По данным портала "ГИС Торги", за участок между улицами Фрунзе, Ипподромская и Журинский спуск "Брусника" выложила 3,13 млрд рублей при его начальной стоимости 121,457 млн.

"На участке расположены около 50 частных домов, участь которых предрешена вне зависимости от желаний их владельцев", — утверждает издание.

До конца 2026 года застройщик должен будет их выкупить, и жителям придётся переезжать — оспорить они могут только размер компенсации, который, как правило, не соответствует реалиям рынка.

Такая ситуация возникает благодаря нюансам областного закона о КРТ, причём не впервые — похоже, под угрозой оказался почти весь частный сектор Новосибирска, заключается в публикации.