Десятки собственников жилья в Новосибирске стали заложниками областного закона о КРТ

Входящая в ГК "Брусника" компания "Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург" стала победителем аукциона на право заключения договора о так называемом комплексном развитии территории (КРТ) в районе волейбольного стадиона "Локомотив-Арена" в Новосибирске, пишет во вторник atas.info.
По данным портала "ГИС Торги", за участок между улицами Фрунзе, Ипподромская и Журинский спуск "Брусника" выложила 3,13 млрд рублей при его начальной стоимости 121,457 млн.
"На участке расположены около 50 частных домов, участь которых предрешена вне зависимости от желаний их владельцев", — утверждает издание.
До конца 2026 года застройщик должен будет их выкупить, и жителям придётся переезжать — оспорить они могут только размер компенсации, который, как правило, не соответствует реалиям рынка.
Такая ситуация возникает благодаря нюансам областного закона о КРТ, причём не впервые — похоже, под угрозой оказался почти весь частный сектор Новосибирска, заключается в публикации.
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