Бесплатное жилье для россиян, потерявших дом при ЧС: новый законопроект ЛДПР

ЛДПР предлагает бесплатно выдавать новое жилье пострадавшим при ЧС

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Россиянам, которые потеряли жилье в результате чрезвычайных ситуаций, предложили бесплатно предоставлять новое. Законопроект, предусматривающий эту меру, будет внесен в Госдуму депутатами ЛДПР в понедельник, 8 июля, сообщает "Известия".

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В соответствии с документом, определенная категория граждан сможет получать сертификаты на приобретение недвижимости за счет федерального бюджета. Правительство установит порядок выдачи этих сертификатов. Как отмечают авторы инициативы, до 2023 года в России действовало постановление, предусматривающее выпуск специальных сертификатов для тех, кто лишился жилья из-за ЧС. Это постановление утратило силу, так как было решено, что региональные власти совместно со страховыми компаниями будут разрабатывать программы по возмещению ущерба.

Депутаты подчеркивают, что текущих мер недостаточно, поскольку участие в программе является добровольным, и те, кто не застраховал жилье, могут рассчитывать лишь на социальную помощь из бюджетных средств. Также в законопроекте предлагается закрепить право на бесплатное жилье для жителей Орска, потерявших дома из-за апрельского наводнения.

Некоторые депутаты поддержали возвращение жилищных сертификатов. Однако часть из них выразила сомнения, что правительство поддержит эту инициативу из-за необходимости значительных бюджетных затрат, особенно на фоне сокращения льготной ипотеки. Они считают, что проблему можно решить путем системного строительства арендного жилья, которого в России сейчас недостаточно по сравнению с другими странами.