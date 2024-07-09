Банки одобрили рекордное количество ипотек на 777,2 миллиарда рублей в июне 2024 года

Банки России выдали рекордное количество ипотек в июне 2024 года

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В июне 2024 года, перед завершением действия льготной ипотечной программы, российские банки выдали 176,6 тысячи жилищных кредитов на общую сумму 777,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные аналитической компании Frank RG.

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Июнь стал последним месяцем основных льготных ипотечных программ в России, и жители страны получили рекордное количество кредитов с начала года. В сравнении с маем количество выданных кредитов выросло на 39 процентов, а их суммарный объем — на 44 процента. В годовом выражении количество кредитов увеличилось на 6 процентов, а объем — на 23 процента. Средняя сумма ипотечной ссуды в июне достигла 4,4 миллиона рублей, что является максимальным значением с 2014 года.

Тем не менее, в абсолютном выражении объемы ипотечного кредитования в июне не превысили рекордных значений прошлого года, когда спрос на кредиты возрос из-за увеличения ставок по рыночным программам и сообщений об ужесточении условий по госпрограммам. Во второй половине 2023 года россияне оформили ипотеку на сумму 4,79 триллиона рублей. В первом полугодии 2024 года объем выданных кредитов упал в 1,7 раза, составив 2,82 триллиона рублей.