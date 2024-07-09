В Казани рухнул потолок в новом жилом комплексе: что произошло и как реагируют жильцы

В новом жилом комплексе в Казани обрушился потолок. На этот инцидент обратил внимание Telegram-канал Mash.
Происшествие случилось в лобби второго корпуса ЖК "Яратам". По словам жителей, плита оказалась слишком массивной, и конструкция не выдержала. Отмечается, что в этом лобби часто бывают дети, но в момент обрушения никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.
Жильцы комплекса обратились в прокуратуру не только из-за упавшего потолка, но и по поводу проблем с парковкой, покрытой плесенью, и неработающей вентиляцией. Стоимость однокомнатной квартиры в этом комплексе составляет около десяти миллионов рублей, а корпуса были сданы в эксплуатацию в 2023 году.
Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.