В Казани рухнул потолок в новом жилом комплексе: что произошло и как реагируют жильцы

В Казани обрушился потолок в новом жилом комплексе

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В новом жилом комплексе в Казани обрушился потолок. На этот инцидент обратил внимание Telegram-канал Mash.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Происшествие случилось в лобби второго корпуса ЖК "Яратам". По словам жителей, плита оказалась слишком массивной, и конструкция не выдержала. Отмечается, что в этом лобби часто бывают дети, но в момент обрушения никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Жильцы комплекса обратились в прокуратуру не только из-за упавшего потолка, но и по поводу проблем с парковкой, покрытой плесенью, и неработающей вентиляцией. Стоимость однокомнатной квартиры в этом комплексе составляет около десяти миллионов рублей, а корпуса были сданы в эксплуатацию в 2023 году.