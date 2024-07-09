Новостройки создают смерчи: факторы, способствующие появлению смерчей в мегаполисах

Возникновение смерчей может быть связано с возведением новых жилых комплексов, включающих высотные здания, рассказала "Лайф" Ирина Милькина, начальник проектно-учебной лаборатории городского развития ГУУ и доцент кафедры государственного и муниципального управления.
По мнению специалистов, для формирования смерча необходимо несколько условий: теплый влажный воздух в нижних слоях атмосферы, перепады скорости ветра на разных высотах и подъем теплого воздуха вверх.
"Строительство районов в форме параллелепипедов может создавать зоны сильного вихревого движения. Многие, вероятно, замечали, что во дворах, окруженных высокими домами, часто дуют сильные ветры, иногда настолько сильные, что могут сбить с ног", — пояснила эксперт.
Дополнительное влияние оказывает асфальтовое покрытие, которое нагревается и создает дополнительные теплые потоки воздуха.
Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.