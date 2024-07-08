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Доступность аренды жилья в России падает из-за роста ипотечных ставок

Почему аренда жилья в России становится все менее доступной

1:33
Недвижимость

Из-за высоких ипотечных ставок, роста цен на недвижимость и отмены льготной ипотеки доступность аренды жилья уменьшилась, сообщил "Российской газете" директор по продажам федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев.

Почему аренда жилья в России становится все менее доступной
Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

По словам Зайцева, предложение квартир в аренду сократилось на 20-30% по сравнению с прошлым годом. Пик спроса, который ранее приходился на август-сентябрь, сместился на июнь, и люди, желающие арендовать жилье, уже сталкиваются с трудностями.

Число арендаторов увеличилось, так как часть людей, планировавших переехать в собственное жилье, не смогли этого сделать из-за роста цен и ипотечных ставок. Другие арендаторы продали старые квартиры, купили новостройки, но теперь ждут окончания строительства и копят деньги на ремонт.

Владельцы квартир стали более тщательно выбирать арендаторов, отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Особенно сложно снять жилье семьям с детьми и животными, так как арендодатели опасаются за состояние квартир.

Аренда жилья дорожала на протяжении последнего года, сообщил эксперт по недвижимости Алексей Силантьев. В первую очередь выросли цены на однокомнатные квартиры и комнаты, но значительного роста цен на аренду в будущем он не ожидает. Многие арендаторы не могут платить больше, что сдерживает дальнейший рост арендных платежей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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