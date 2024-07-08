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Потолки в новостройках Москвы стали выше на 4 см: тенденции и рекорды

Потолки в новостройках Москвы стали выше на 4 см

1:34
Недвижимость

Аналитики компании "Метриум" сообщили, что в Москве в семи элитных и делюкс-проектах можно найти квартиры с потолками выше 5 метров. За последние три года высота потолков в новостройках увеличилась в среднем на 4 см.

Потолки в новостройках Москвы стали выше на 4 см
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Наибольшее увеличение высоты потолков произошло в элитном сегменте — на 14 см. В настоящее время средняя высота потолков в элитных новостройках столицы составляет 3,33 метра. Аналитики отметили, что на первичном рынке Москвы есть 7 элитных и делюкс-проектов с потолками выше 5 метров, а рекордная высота потолков в новостройках достигает 9 метров, что было зафиксировано в башне "Федерация".

В премиальных проектах средняя высота потолков составляет 3,12 метра, что на 2 см выше, чем три года назад, когда показатель был 3,1 метра.

В бизнес-классе средняя высота потолков составляет 3 метра. В 2021 году этот показатель составлял 3,02 метра, что указывает на уменьшение высоты потолков на 2 см.

В новостройках массового сегмента средняя высота потолков увеличилась на 3 см и сейчас составляет 2,76 метра, по сравнению с 2,73 метра в 2021 году.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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