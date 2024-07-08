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Путин предложил разрешить семьям использовать неиспользованные остатки материнского капитала

Путин предложил выплатить остатки материнского капитала семьям

1:36
Недвижимость

Семьи смогут получить неиспользованные остатки материнского капитала. Президент РФ Владимир Путин предложил разрешить использование оставшихся средств после основной части субсидии на встрече с победителями конкурса "Это у нас семейное". Он предложил начать с суммы 10 тыс. рублей из неистраченных остатков маткапитала, которые можно будет потратить на различные нужды, например, на подготовку детей к школе.

Путин предложил выплатить остатки материнского капитала семьям
Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

Президент отметил, что вопрос использования остатков маткапитала обсуждается с правительством. В настоящее время после целевого использования маткапитала остаются небольшие суммы, которые невозможно применить. Путин заявил, что необходимо разрешить людям использовать эти деньги.

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, как будут выплачиваться остатки субсидии. Семьям автоматически перечислят неистраченные остатки маткапитала до 10 тыс. рублей. Общая сумма выплат составит около 1,5 млрд рублей.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков выступил с этой инициативой, предложив отдавать семьям небольшие остатки субсидии, чтобы упростить их администрирование.

Программа маткапитала действует с 2007 года. С 2020 года она охватывает семьи с первым ребенком. Выплата на первого ребенка составляет 630,4 тыс. рублей, на второго — 833 тыс. рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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