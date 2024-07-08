Путин предложил разрешить семьям использовать неиспользованные остатки материнского капитала

Путин предложил выплатить остатки материнского капитала семьям

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Семьи смогут получить неиспользованные остатки материнского капитала. Президент РФ Владимир Путин предложил разрешить использование оставшихся средств после основной части субсидии на встрече с победителями конкурса "Это у нас семейное". Он предложил начать с суммы 10 тыс. рублей из неистраченных остатков маткапитала, которые можно будет потратить на различные нужды, например, на подготовку детей к школе.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

Президент отметил, что вопрос использования остатков маткапитала обсуждается с правительством. В настоящее время после целевого использования маткапитала остаются небольшие суммы, которые невозможно применить. Путин заявил, что необходимо разрешить людям использовать эти деньги.

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, как будут выплачиваться остатки субсидии. Семьям автоматически перечислят неистраченные остатки маткапитала до 10 тыс. рублей. Общая сумма выплат составит около 1,5 млрд рублей.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков выступил с этой инициативой, предложив отдавать семьям небольшие остатки субсидии, чтобы упростить их администрирование.

Программа маткапитала действует с 2007 года. С 2020 года она охватывает семьи с первым ребенком. Выплата на первого ребенка составляет 630,4 тыс. рублей, на второго — 833 тыс. рублей.