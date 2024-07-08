Рекордсмен Книги Гиннесса Лось предложил способ накачать пресс дома всего за 30 дней

Как накачать пресс за 30 дней дома по методике рекордсмена Книги Гиннесса

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Евгений Лось, многократный чемпион Республики Беларусь по Street Workout и двукратный рекордсмен Книги Гиннесса, предложил способ накачать пресс дома всего за 30 дней. Эту методику он озвучил в интервью для Men Today.

Фото: flickr.com by istolethetv, CC BY 2.0

В начале программы Лось советует начать с упражнения подъем ног к касанию носков. Лежа на полу, нужно согнуть ноги в коленях, затем поднять корпус, дотянуться руками до носков и коснуться кончиками пальцев.

Далее эксперт рекомендует выполнять упражнения подъема прямых ног, различные варианты скручиваний и удержание планки. Завершающим этапом стало упражнение "пловец". Ложась на пол, руки ставятся под ягодицы, а ноги остаются прямыми. Затем ноги поднимаются вверх поочередно, имитируя движения плавания.