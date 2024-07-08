Ипотечный рекорд: средний размер кредита достиг исторического максимума

В июне средний размер ипотечного кредита в России вырос до 4,4 миллиона рублей

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В июне средний размер ипотечного кредита в России вырос на 3,6% до 4,4 миллиона рублей, передаёт в понедельник ТАСС со ссылкой на данные Frank RG.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Это значение стало максимальным за всю историю наблюдений за российским ипотечным рынком, которые мониторинговое агентство ведёт с 2014 года.

Аналитики компании объяснили рекорд повышением цен на жильё на фоне ажиотажного роста спроса.

Объём выдачи также заметно вырос, превысив 777 миллиардов рублей (+44,1% к маю, +22,7% к июню прошлого года), что, очевидно, связано с окончанием программы льготной ипотеки. Впрочем, суммарные итоги завершившегося полугодия первые шесть месяцев 2023-го не обогнали.

Ранее экономист Николай Кульбака посоветовал желающим взять ипотеку работать круглосуточно.