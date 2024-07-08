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Арендаторы жилья стонут из-за высокой ключевой ставки Центробанка

Риелтор Зайцев предупредил арендаторов о проблемах со съёмом жилья

1:48
Недвижимость

Квартиросъёмщики столкнулись с проблемами из-за высокой ключевой ставки ЦБ, пишет в воскресенье "Российская газета", опросившая риелторов о ситуации на рынке арендного жилья.

Риелтор Зайцев предупредил арендаторов о проблемах со съёмом жилья
Фото: flickr.com by Брусника, CC BY-SA 2.0

"Объём предложения на рынке аренды снизился примерно на 20-30% относительно прошлого года. Из-за этого у желающих снять жильё будут проблемы. Вернее, они уже начались, поскольку пик спроса, который раньше приходился на конец лета и начало осени, сместился на июнь", — констатирует директор по продажам федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев.

На льготную ипотеку тем, кто надеялся обзавестись собственным жильём, рассчитывать уже не приходится, а рыночная и была неподъёмной, а теперь ставка по ней и вовсе доходит до 20%. "Стало меньше тех, кто смог перебраться из арендного жилья в собственное. Они продолжают снимать и не освобождают квартиры", — объясняет Зайцев.

Из-за усилившейся конкуренции сложнее снять квартиру жильцам с "недостатками" вроде детей и домашних животных, предупреждает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. "Людям с ребёнком или котом придётся либо доплачивать, либо соглашаться на худшие условия", — отмечает он.

"Комнаты и дешёвые однушки разбирают очень быстро, причём по ценам на 15-30% выше прошлогодних. Люди соглашаются на стеснённые условия, чтобы пережить сложный период в экономике", — подтверждает эксперт по недвижимости Алексей Силантьев.

Однако ещё выше цены уже не вырастут — некуда, успокаивает он. "У многих людей просто нет денег, чтобы платить больше, и это сдерживает расценки", — заключил эксперт.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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