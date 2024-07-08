Перед покупкой жилплощади на средства маткапитала её будут проверять на пригодность к проживанию

Перед покупкой жилья на средства материнского капитала его будут проверять на пригодность к проживанию. Соответствующий законопроект одобрило правительство РФ, сообщил в понедельник вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.
Инициативу выдвинули депутаты Госдумы и сенаторы Софведа по поручению главы верхней палаты Валентины Матвиенко. Предлагается при выделении средств маткапитала на покупку жилплощади проверять наличие действующего решения о её пригодности к проживанию, выданного не ранее чем за год до подачи заявления.
Для реализации этой нормы во всех регионах РФ будут созданы межведомственные комиссии, в компетенции которых будет оценка пригодности жилья.
Авторы законопроекта рассчитывают, что он станет барьером для злоупотреблений средствами материнского капитала и защитит права несовершеннолетних.
"Отрадно, что наша инициатива поддержана в День семьи, любви и верности", — добавил Яцкин.
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