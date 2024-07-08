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Перед покупкой жилплощади на средства маткапитала её будут проверять на пригодность к проживанию

Кабмин поддержал законопроект об оценке жилья перед его покупкой за маткапитал

1:04
Недвижимость

Перед покупкой жилья на средства материнского капитала его будут проверять на пригодность к проживанию. Соответствующий законопроект одобрило правительство РФ, сообщил в понедельник вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.

Кабмин поддержал законопроект об оценке жилья перед его покупкой за маткапитал
Фото: Социальный фонд России is licensed under public domain

Инициативу выдвинули депутаты Госдумы и сенаторы Софведа по поручению главы верхней палаты Валентины Матвиенко. Предлагается при выделении средств маткапитала на покупку жилплощади проверять наличие действующего решения о её пригодности к проживанию, выданного не ранее чем за год до подачи заявления.

Для реализации этой нормы во всех регионах РФ будут созданы межведомственные комиссии, в компетенции которых будет оценка пригодности жилья.

Авторы законопроекта рассчитывают, что он станет барьером для злоупотреблений средствами материнского капитала и защитит права несовершеннолетних.

"Отрадно, что наша инициатива поддержана в День семьи, любви и верности", — добавил Яцкин.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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