Перед покупкой жилплощади на средства маткапитала её будут проверять на пригодность к проживанию

Кабмин поддержал законопроект об оценке жилья перед его покупкой за маткапитал

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Перед покупкой жилья на средства материнского капитала его будут проверять на пригодность к проживанию. Соответствующий законопроект одобрило правительство РФ, сообщил в понедельник вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.

Фото: Социальный фонд России is licensed under public domain

Инициативу выдвинули депутаты Госдумы и сенаторы Софведа по поручению главы верхней палаты Валентины Матвиенко. Предлагается при выделении средств маткапитала на покупку жилплощади проверять наличие действующего решения о её пригодности к проживанию, выданного не ранее чем за год до подачи заявления.

Для реализации этой нормы во всех регионах РФ будут созданы межведомственные комиссии, в компетенции которых будет оценка пригодности жилья.

Авторы законопроекта рассчитывают, что он станет барьером для злоупотреблений средствами материнского капитала и защитит права несовершеннолетних.

"Отрадно, что наша инициатива поддержана в День семьи, любви и верности", — добавил Яцкин.