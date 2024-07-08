Любой москвич — миллионер: посмотрите, что можно купить по цене квартиры в самой захудалой хрущёвке

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Baza нашла роскошное жильё за границей по цене московской квартиры в хрущёвке

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Недвижимость

Цены на московскую недвижимость берут всё новые высоты, и даже завершение льготной ипотеки их не остановило.

Baza нашла роскошное жильё за границей по цене московской квартиры в хрущёвке
Фото: Управа района Чертаново Северное города Москвы is licensed under Public domain

Взяв за основу среднестатистическую квартиру в хрущёвке с сайта объявлений, которую продают за 18,5 миллиона рублей, Baza нашла варианты жилья за границей по сравнимым ценам.

  • Вангтау (Вьетнам) — 12,8 миллиона рублей
  • Унгасан (Индонезия) — 15,3 миллиона рублей
  • Мидранд (ЮАР) — 15,5 миллиона рублей
  • Паттайя (Таиланд) — 15,5 миллиона рублей

Примечательно, что и по завершении льготной ипотеки, на которую возлагается вина за рост стоимости жилья, подорожание продолжается.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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