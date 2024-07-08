Любой москвич — миллионер: посмотрите, что можно купить по цене квартиры в самой захудалой хрущёвке

Цены на московскую недвижимость берут всё новые высоты, и даже завершение льготной ипотеки их не остановило.
Взяв за основу среднестатистическую квартиру в хрущёвке с сайта объявлений, которую продают за 18,5 миллиона рублей, Baza нашла варианты жилья за границей по сравнимым ценам.
Примечательно, что и по завершении льготной ипотеки, на которую возлагается вина за рост стоимости жилья, подорожание продолжается.
Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.