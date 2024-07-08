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Оставшимся без крыши над головой из-за ЧС хотят давать сертификаты взамен утраченного жилья

"Известия" узнали о сертификатах на жильё россиянам, утратившим его в ЧС

2:16
Недвижимость

Россиянам, оставшимся без крыши над головой в результате чрезвычайных ситуаций, хотят выдавать специальный бесплатный сертификат на приобретение жилья. Соответствующий законопроект подготовила фракция ЛДПР, с ним ознакомились Известия в понедельник.

"Известия" узнали о сертификатах на жильё россиянам, утратившим его в ЧС
Фото: Портал органов государственной власти Тюменской области by Василий Баранов, PDM

Действующим законодательством закреплено право жертв ЧС на возмещение ущерба здоровью и имуществу, но его порядок нуждается в пересмотре. Выдававшиеся до 2023 года сертификаты заменили программами помощи, разрабатываемыми региональными властями вместе со страховыми компаниями.

"Установленное право с использованием механизма добровольного страхования представляется недостаточным, поскольку участие граждан в программе носит исключительно добровольный характер, а для людей, не имеющих договора страхования жилых помещений, остается только один источник — помощь за счёт средств бюджетов по социальным нормам", — уверены авторы инициативы.

Они призывают вернуть выдачу сертификатов, причём в случае одобрения закона его действие предлагается распространить задним числом на пострадавших от наводнения жителей Орска. "Мы помним недовольство жителей Орска во время весенних паводков, когда взамен утерянного имущества предложили небольшие компенсации. Повторения подобного отношения допустить нельзя", — пояснил глава ЛДПР Леонид Слуцкий, один из авторов документа.

"Люди не должны оставаться один на один со своей бедой. Жилищные сертификаты помогут пострадавшим быстро получить крышу над головой и нормальный уровень жизни", — заявил он.

"Безусловно, к этому нужно вернуться", — поддержал коллег первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Правительство может выступить против инициативы ввиду её затратности, предупредила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По её мнению, страхование жилья — единственный надёжный инструмент, другое дело, что оно не везде работает.

Решить проблему могло бы массовое строительство арендного жилья, добавила депутат.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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