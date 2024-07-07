Эксперт рассказал, какую вытяжку выбрать для маленькой кухни

Как выбрать вытяжку для небольшой кухни

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не все владельцы квартир и домов могут похвастаться просторными кухнями, но это не отменяет необходимости установки вытяжки.

Фото: en.wikipedia by EddieRider, PDM

Эксперт сетевого издания "БелНовости", дизайнер Юлия Тычино, рассказала, на что стоит обратить внимание при выборе среди множества вариантов, представленных в современных магазинах.

Для небольшой кухни отличным выбором станет встраиваемая вытяжка.

Установка такой модели, которая эффективно справляется с удалением жира, влаги и запахов, производится прямо в шкаф над плитой.

Вот три преимущества встраиваемой вытяжки, которые делают её покупку выгодной.

1. Встраиваемая вытяжка незаметна, что особенно важно для маленькой кухни, где она будет выглядеть аккуратно.

2. Благодаря тому, что большая часть вытяжки скрыта в шкафу, её легче мыть.

3. Если вытяжка больше не нужна, её можно просто задвинуть в шкаф, освобождая и без того ограниченное пространство.