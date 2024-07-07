Особенности кухни в стиле лофт: как достигнуть идеального дизайна

Создание кухни в стиле лофт: важные советы и идеи

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Один из популярных современных стилей — это лофт, который часто используется при оформлении жилых помещений и кухонь.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Особенности кухни в стиле лофт

Если вы хотите создать уютную и стильную атмосферу в своей кухне, важно учитывать следующие особенности:

Простота

Все трубы и провода могут быть открытыми и даже становиться частью дизайна.

Грубые поверхности

Стены из кирпича или бетона, а также другие подобные решения, лучше всего соответствуют стилю.

Минимализм

Никаких излишеств — только практичность и функциональность.

Удобное хранение

Полки для посуды и продуктов должны быть легко доступными и удобными. Рабочая поверхность должна быть просторной.

Металлические акценты

Используйте металл в полках, светильниках и других элементах декора. Дерево можно применять для пола или мебели.

Яркое освещение

Подойдут даже светильники промышленного образца.

Кухня в стиле лофт при правильном подходе объединяет в себе функциональность и эстетику.