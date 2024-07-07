Ошибки в дизайне интерьера: что стоит избегать при обустройстве квартиры

Эксперт по дизайну интерьера назвала бесполезные предметы в доме

Когда мы пытаемся красиво обустроить квартиру, часто совершаем ошибки. В итоге жилище может оказаться наполненным ненужными предметами, которые портят интерьер.

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Какие вещи являются бесполезными?

Открытые вешалки

На фотографиях в социальных сетях они могут выглядеть стильно и удобно, но в реальной жизни это решение не практично. Вещи на таких вешалках покрываются пылью и шерстью, а сам интерьер кажется загруженным.

Дорогостоящий сервиз для чая

Во многих семьях чайные церемонии не являются регулярной традицией. Поэтому покупка дорогого сервиза часто оказывается напрасной — он просто стоит без дела. Не приобретайте вещи, которые не будете использовать.

Супница

Юлия Тычино, эксперт по дизайну интерьера из сетевого издания "БелНовости", отмечает, что супница может сделать сервировку стола более элегантной. Однако не все семьи регулярно собираются на полноценные обеды, поэтому эта красивая посуда часто остается невостребованной.

Много открытых полок

Дизайнеры советуют разбавлять пустое пространство квартиры открытыми полками, украшенными книгами, предметами искусства, цветами и другими декоративными элементами. Однако важно не переборщить: слишком большое количество полок перегружает интерьер.

Вазы

Немногие люди регулярно покупают живые цветы для дома, поэтому вазы часто используются как самостоятельные декоративные элементы. Если вы решите оставить вазу в интерьере, она должна быть крупной и эффектной.