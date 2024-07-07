Эксперт рассказывает, почему маленькие ковры могут уменьшать ваше помещение

Многим людям нравится наличие небольших ковров в помещениях. Они легки в уходе и обычно не вызывают проблем с чисткой благодаря своему небольшому весу.
Однако эксперт по дизайну Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости" рекомендует избавиться от таких деталей в интерьере. Она советует либо заменить маленькие ковры большими, либо полностью исключить их из помещения.
Недостаток маленьких ковров заключается в том, что они визуально уменьшают размер помещения, особенно это заметно в небольших комнатах. В отличие от них, большие ковры способствуют созданию ощущения простора.
Однако есть исключения из этого правила. Например, коврики для вытирания ног у входа оставлять важно. Также не стоит избавляться от маленьких ковров, если они скрыты мебелью или другими предметами интерьера.
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