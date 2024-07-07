Почему вешать телевизор на стену уже не модно: мнение экспертов

Владельцы квартир и домов часто сосредотачиваются на ремонте и обновлении интерьера, упуская из виду такие детали, как бытовая техника.
Телевизор в доме, возможно, не такая уж мелочь, но эстеты утверждают, что именно он способен испортить общее впечатление от ремонта.
Проблема не в самом телевизоре, а в привычке размещать его на стене. Говорят, что это решение портит весь интерьер и создает неправильное впечатление о хозяевах.
С точки зрения экономии места, это решение имеет свои плюсы: освобождаются поверхности комодов и тумбочек, и уборка пыли на мебели и технике становится проще. Но эксперты настаивают, что вешать телевизор на стену уже не модно.
Пока телевизор работает, никто не сомневается в его правильном расположении напротив дивана или кровати. Но как только его выключают, он превращается в черный прямоугольник, который портит вид пространства.
Для гармоничного интерьера необходимо тщательно продумать расположение техники, чтобы она была уместна и не выделялась, когда не используется.
Самым неудачным решением считается размещение телевизора на стене с картинами или другими дизайнерскими элементами, где он будет смотреться неуместно.
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