Почему вешать телевизор на стену уже не модно: мнение экспертов

Как телевизор на стене портит интерьер и что с этим делать

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Владельцы квартир и домов часто сосредотачиваются на ремонте и обновлении интерьера, упуская из виду такие детали, как бытовая техника.

Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, CC BY 3.0

Телевизор в доме, возможно, не такая уж мелочь, но эстеты утверждают, что именно он способен испортить общее впечатление от ремонта.

Проблема не в самом телевизоре, а в привычке размещать его на стене. Говорят, что это решение портит весь интерьер и создает неправильное впечатление о хозяевах.

С точки зрения экономии места, это решение имеет свои плюсы: освобождаются поверхности комодов и тумбочек, и уборка пыли на мебели и технике становится проще. Но эксперты настаивают, что вешать телевизор на стену уже не модно.

Пока телевизор работает, никто не сомневается в его правильном расположении напротив дивана или кровати. Но как только его выключают, он превращается в черный прямоугольник, который портит вид пространства.

Для гармоничного интерьера необходимо тщательно продумать расположение техники, чтобы она была уместна и не выделялась, когда не используется.

Самым неудачным решением считается размещение телевизора на стене с картинами или другими дизайнерскими элементами, где он будет смотреться неуместно.