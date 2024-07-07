Топ-5 ошибок при выборе дивана: чего избегать в вашей гостиной

Перефразируя известное выражение, можно утверждать, что не все диваны одинаково полезны для вашего интерьера.
Юлия Тычино, эксперт из сетевого издания "БелНовости", поделилась мнением о том, какие диваны не стоит выбирать для вашей гостиной.
Первое, на что стоит обратить внимание, это отказ от огромных диванов, которые неудобны и не логичны в использовании.
Специалист напоминает, что для отдыха лучше использовать кровать, а главная функция дивана — это место для сидения.
Еще один аспект — избегать диванов-скамеек или диванов-книжек с бесформенной тканью и сомнительным принтом.
Нельзя игнорировать и модные "извращения" в виде диванов в форме губ, кактусов и прочих необычных предметов — они не подходят для стиля вашего интерьера.
Также стоит отказаться от диванов в стиле 90-х с жуткой геометрией и массивными подлокотниками, обтянутыми кожей или вставками из дерева.
И, наконец, не стоит выбирать диваны с дешевой тканью или излишне роскошные софы в стиле "дорого-богато".
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