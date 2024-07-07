Как выбрать идеальный матрас: экспертные советы для качественного сна

Как правильно выбрать матрас для здорового сна

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Никто не поспорит о том, что правильный выбор матраса является ключом к качественному сну.

Фото: Flickr by Liz Lawley, CC BY-SA 2.0

Эксперт из сетевого издания "БелНовости", дизайнер Юлия Тычино, поделилась рекомендациями по выбору этого важного "аксессуара".

Прежде всего, важно определиться с жёсткостью матраса.

Этот параметр индивидуален — для кого-то идеальны мягкие, как облако, поверхности, в то время как другие предпочитают спать на более жёсткой поверхности.

Важно помнить, что чем больше вес человека, тем жёстче матрас ему нужен.

Затем можно выбирать между различными конструкциями матрасов, которые бывают двух типов: пружинные и беспружинные, с разными типами пружинных блоков.

Необходимо учитывать, сколько людей будет спать на матрасе. Например, пружинный матрас с зависимым блоком означает, что все пружины связаны между собой, и движения одного человека будут ощущаться другим.

Матрасы с независимым пружинным блоком не передают движения, так как каждая пружина находится в отдельном чехле. Кроме того, такие матрасы не скрипят.

Также стоит отметить, что хорошие беспружинные модели также обеспечивают минимальное передвижение во время сна, но они часто тяжелее пружинных, поэтому перед покупкой необходимо проверить, подходит ли основание кровати под такой вес.

И, наконец, важным аспектом является высота матраса. Модели с высотой менее 14 см подходят для детей, в то время как стандартная высота для взрослых составляет 19-23 см.