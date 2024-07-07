Новый тренд: интеграция бытовой техники в домашний интерьер без ущерба для стиля

Как скрыть стиральную машину без ущерба для стиля

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Бытовая техника время от времени может не вписываться в интерьер, и владельцам домов часто приходится приложить усилия, чтобы спрятать ее.

Фото: openverse.org by Paul Lockhart, CC BY-NC-ND 2.0

На самом деле существует не менее пяти способов, которые не только практичны, но и красивы и удобны.

Итак, куда можно спрятать стиральную машину:

1. На кухне

В больших кухнях, особенно если это не стандартная кухня хрущевки, можно установить стиральную машину под столешницей, чтобы она не была заметна.

2. В ванной

Также можно разместить стиральную машину в ванной комнате, интегрируя ее в шкафы или под мойку, а иногда даже подвешивая на стене.

3. Под раковиной

Этот вариант часто используется в небольших квартирах, где место ограничено.

4. В углу

Если ванная комната просторная или совмещена с санузлом, стиральная машина может быть установлена в углу, не привлекая лишнего внимания.

5. В прачечной

Владельцам домов с прачечными повезло больше, поскольку здесь стиральная машина уже является неотъемлемой частью интерьера.

Таким образом, есть несколько способов скрыть стиральную машину в домашнем интерьере, чтобы она не нарушала его гармонию.