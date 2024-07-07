Новый тренд: интеграция бытовой техники в домашний интерьер без ущерба для стиля

Бытовая техника время от времени может не вписываться в интерьер, и владельцам домов часто приходится приложить усилия, чтобы спрятать ее.
На самом деле существует не менее пяти способов, которые не только практичны, но и красивы и удобны.
Итак, куда можно спрятать стиральную машину:
1. На кухне
В больших кухнях, особенно если это не стандартная кухня хрущевки, можно установить стиральную машину под столешницей, чтобы она не была заметна.
2. В ванной
Также можно разместить стиральную машину в ванной комнате, интегрируя ее в шкафы или под мойку, а иногда даже подвешивая на стене.
3. Под раковиной
Этот вариант часто используется в небольших квартирах, где место ограничено.
4. В углу
Если ванная комната просторная или совмещена с санузлом, стиральная машина может быть установлена в углу, не привлекая лишнего внимания.
5. В прачечной
Владельцам домов с прачечными повезло больше, поскольку здесь стиральная машина уже является неотъемлемой частью интерьера.
Таким образом, есть несколько способов скрыть стиральную машину в домашнем интерьере, чтобы она не нарушала его гармонию.
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