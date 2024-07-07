Новый тренд: круглые кровати возвращаются в моду с новой выгодой для дизайна интерьера

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Почему круглая кровать — лучший выбор для студий и минимализма

1:21
Недвижимость

Считается, что круглая кровать — не самое удачное решение для интерьера. Она занимает много места и не всем удобно на ней спать.

Почему круглая кровать — лучший выбор для студий и минимализма
Фото: Unsplash by Mark Solarski, PDM

Однако дизайнеры утверждают, что в некоторых случаях она действительно может стать беспроигрышным вариантом.

Преимущества

1. Благодаря отсутствию углов, такая кровать мягко вписывается в интерьер спальни. Глаза не будут цепляться за нее, даже если она расположена в центре комнаты, а не в углу или у стены.

2. Круглая кровать — отличное решение для квартир-студий, где отдельная спальня встречается редко.

3. Она гармонично смотрится в интерьерах, оформленных в стиле лофт, хай-тек, а также в нормандском или скандинавском стиле.

4. Для комнаты, оформленной в минималистическом стиле, круглая кровать тоже может стать идеальным решением.

Недостатки

1. Необычная мебель обычно дороже стандартной, и спать на ней нужно привыкать, так как тело принимает неестественную позу.

2. В маленькой спальне создать что-то оригинальное с круглой кроватью не удастся — такая мебель требует простора.

3. Найти постельное белье для круглой кровати сложно, а пошив на заказ обойдется дорого.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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