Эксперт раскрывает секреты выбора стильных и удобных табуреток для кухни

Как выбрать табуретки для кухни: от минимализма до классики

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Использование табуреток в качестве дополнительных мест для сидения на кухне может быть удобным решением, особенно если у вас ограничено пространство или вам нужно быстро добавить места для гостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank C. Müller, Baden-Baden, CC BY-SA 3.0

Кроме практичности, табуретки могут выглядеть стильно, если они гармонируют с дизайном вашей кухни. Дизайнер Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости" отмечает, что правильно подобранные табуретки могут значительно улучшить общий вид интерьера.

Для кухни в стиле хай-тек подойдут табуретки с кожаными сиденьями и тонкими металлическими ножками.

Если ваша кухня оформлена в минималистическом стиле, выбирайте табуретки с хромированными ножками. Сиденья могут быть деревянными, пластиковыми или металлическими.

В классическом интерьере будут уместны резные деревянные табуретки.

Для деревенского стиля добавьте немного "грубости" в дизайн табуреток, и они отлично впишутся в общий вид.

В кухню в стиле прованс подойдут табуретки с сиденьями, обтянутыми натуральным материалом с принтом в виде горошка или цветов.

И напоследок, полезный совет: съемные чехлы для табуреток не только облегчат их чистку, но и добавят комфорта, а также внесут элемент новизны в интерьер.