Как визуально расширить узкую прихожую: три простых совета

Как визуально расширить прихожую без ремонта

Мало какие квартиры могут похвастаться просторной прихожей.

Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, CC0

Чаще всего, прихожая бывает довольно узкой, что делает её не слишком комфортной.

Однако, эту проблему легко решить с помощью визуального расширения интерьера.

Не придётся убирать мебель или объединять помещения.

Всего три простых приёма помогут сделать прихожую значительно шире и уютнее.

Цвет

Эксперт по дизайну интерьеров Юлия Тычино из издания "БелНовости" советует использовать белый или голубой цвет для оформления прихожей.

Выбор одного из этих цветов поможет визуально расширить узкое пространство и сделать помещение светлее.

Свет

Обычно в прихожей не хватает света, поэтому одного светильника недостаточно. Желательно установить несколько осветительных приборов.

Важно обращать внимание на их размер. В коридоре лучше использовать компактные светильники, чтобы не загромождать пространство.

Зеркала

Классическим способом визуального увеличения пространства является установка зеркал.

Зеркала можно разместить на стенах и на дверцах шкафчиков.

Они не только украсят коридор, но и будут полезны перед выходом из квартиры, позволяя быстро оценить свой внешний вид.