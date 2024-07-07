Как визуально расширить узкую прихожую: три простых совета

Мало какие квартиры могут похвастаться просторной прихожей.
Чаще всего, прихожая бывает довольно узкой, что делает её не слишком комфортной.
Однако, эту проблему легко решить с помощью визуального расширения интерьера.
Не придётся убирать мебель или объединять помещения.
Всего три простых приёма помогут сделать прихожую значительно шире и уютнее.
Цвет
Эксперт по дизайну интерьеров Юлия Тычино из издания "БелНовости" советует использовать белый или голубой цвет для оформления прихожей.
Выбор одного из этих цветов поможет визуально расширить узкое пространство и сделать помещение светлее.
Свет
Обычно в прихожей не хватает света, поэтому одного светильника недостаточно. Желательно установить несколько осветительных приборов.
Важно обращать внимание на их размер. В коридоре лучше использовать компактные светильники, чтобы не загромождать пространство.
Зеркала
Классическим способом визуального увеличения пространства является установка зеркал.
Зеркала можно разместить на стенах и на дверцах шкафчиков.
Они не только украсят коридор, но и будут полезны перед выходом из квартиры, позволяя быстро оценить свой внешний вид.
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