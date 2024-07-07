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Как визуально расширить узкую прихожую: три простых совета

Как визуально расширить прихожую без ремонта

Недвижимость

Мало какие квартиры могут похвастаться просторной прихожей.

Как визуально расширить прихожую без ремонта
Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, CC0

Чаще всего, прихожая бывает довольно узкой, что делает её не слишком комфортной.

Однако, эту проблему легко решить с помощью визуального расширения интерьера.

Не придётся убирать мебель или объединять помещения.

Всего три простых приёма помогут сделать прихожую значительно шире и уютнее.

Цвет
Эксперт по дизайну интерьеров Юлия Тычино из издания "БелНовости" советует использовать белый или голубой цвет для оформления прихожей.

Выбор одного из этих цветов поможет визуально расширить узкое пространство и сделать помещение светлее.

Свет
Обычно в прихожей не хватает света, поэтому одного светильника недостаточно. Желательно установить несколько осветительных приборов.

Важно обращать внимание на их размер. В коридоре лучше использовать компактные светильники, чтобы не загромождать пространство.

Зеркала
Классическим способом визуального увеличения пространства является установка зеркал.

Зеркала можно разместить на стенах и на дверцах шкафчиков.

Они не только украсят коридор, но и будут полезны перед выходом из квартиры, позволяя быстро оценить свой внешний вид.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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