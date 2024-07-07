Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На каких расстояниях камеры фиксируют правонарушения на дорогах
InZoi: новый конкурент Sims с инновационными функциями
Ученые разработали протез ноги, который управляется нервной системой
Владислав Третьяк: Все равно через какое-то время будем участвовать на ЧМ, Олимпиадах
Средства защиты растений: что нужно знать каждому фермеру
Что делать, если ваш питомец страдает от разлуки с хозяевами?
Капельницы красоты и детокса на дому опасны для здоровья
Страхование как форма гражданско-правовой ответственности
Преимущества яиц на завтрак: здоровье, стройность и молодость
Эксперты раскрывают секреты успешного использования темных цветов в интерьере

Как использовать темные цвета в интерьере и создать уютную атмосферу

1:28
Недвижимость

Многие сознательно избегают использования темных цветов в оформлении интерьера. Такое решение может быть обусловлено страхом визуального сужения пространства, ощущения мрачности и возможного негативного влияния на настроение.

Как использовать темные цвета в интерьере и создать уютную атмосферу
Фото: flickr.com by Cliff, CC BY 2.0

Однако, чтобы темная комната не создавалась давящей, можно воспользоваться рекомендациями дизайнеров.

Эксперты советуют не ориентироваться на стереотипы: даже темные потолки могут добавить уют в помещение.

1. Ранее считалось, что темные цвета подходят только для больших пространств. Современные специалисты пришли к выводу, что использование темных оттенков не увеличит площадь комнаты, но может создать уютную атмосферу и зоны отдыха.

2. Темный пол выглядит эффектно, но требует более частой уборки. В этом помогают рельефные покрытия, которые скрывают пятна и грязь.

3. Окрашивая стены в темные оттенки, нужно помнить, что такие поверхности поглощают свет. Это может быть идеальным решением для спальни, но в других комнатах потребуется дополнительное освещение.

4. Важно учитывать, как мебель будет смотреться на фоне темных стен или пола. Мебель является значимой частью интерьера, и если она не гармонирует с темным фоном, возможно, придется перекрашивать стены или менять мебель.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Оптимальный срок: когда нужно скашивать ботву клубники

Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.

Задержка со скашиванием листьев клубники может снизить урожай
Простой способ добиться обильного плодоношения огурцов
Хотите огурцы круглое лето? Подкармливайте растения по этому рецепту раз в 10 дней
Основные ошибки при похудении с помощью ходьбы: советы фитнес-тренера
Стоимость древесины в Финляндии бьёт рекорды: страна столкнулась с обратным эффектом санкций
Российские войска ведут бои в Нью-Йорке, в Волчанске заняты многоэтажки Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Хотите легкообучаемого питомца? Выбирайте не овчарку, а эту породу собак
Кабачки в сырной панировке: вкуснее и интереснее, чем обычные жареные кабачки
Верка Сердючка не хочет выступать за Украину: что стоит за отказом от концерта
Верка Сердючка не хочет выступать за Украину: что стоит за отказом от концерта
Последние материалы
Каким показаниям приборной панели не стоит доверять
Популярность BNPL-сервисов растёт: покупатели предпочитают разбивать оплату на части
Опубликовано исследование на тему заметности внеземных терраформирований для человека
Рецепт маринованных огурцов
Айтишник рассказал, где лучше all inclusive - в Турции или Египте
Петр Чернышев: верность клятве и борьба за жизнь Анастасии Заворотнюк
Видеокарты AMD Radeon RX 8000 могут быть представлены на CES 2025
Португальская команда вылетела с Евро-2024
Как правильно сажать и выращивать бегонию: советы экспертов
В летний период особенно важно следить за качеством продуктов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников