Эксперты раскрывают секреты успешного использования темных цветов в интерьере

Многие сознательно избегают использования темных цветов в оформлении интерьера. Такое решение может быть обусловлено страхом визуального сужения пространства, ощущения мрачности и возможного негативного влияния на настроение.
Однако, чтобы темная комната не создавалась давящей, можно воспользоваться рекомендациями дизайнеров.
Эксперты советуют не ориентироваться на стереотипы: даже темные потолки могут добавить уют в помещение.
1. Ранее считалось, что темные цвета подходят только для больших пространств. Современные специалисты пришли к выводу, что использование темных оттенков не увеличит площадь комнаты, но может создать уютную атмосферу и зоны отдыха.
2. Темный пол выглядит эффектно, но требует более частой уборки. В этом помогают рельефные покрытия, которые скрывают пятна и грязь.
3. Окрашивая стены в темные оттенки, нужно помнить, что такие поверхности поглощают свет. Это может быть идеальным решением для спальни, но в других комнатах потребуется дополнительное освещение.
4. Важно учитывать, как мебель будет смотреться на фоне темных стен или пола. Мебель является значимой частью интерьера, и если она не гармонирует с темным фоном, возможно, придется перекрашивать стены или менять мебель.
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