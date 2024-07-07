В Подмосковье открылись двери в роскошный дом с брендовым интерьером и бассейном

В Подмосковье был размещен на аренду дом Louis Vuitton

0:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Подмосковье был размещен на аренду дом, оформленный в стиле известных люксовых брендов. Объявление об этом появилось на платформе "Авито Путешествия".

Фото: PxHere is licensed under CC0

Дом расположен в городе Раменское. Его общая площадь составляет 800 квадратных метров, а участок занимает 16 соток. Внутри помещений расположено 14 спален, каждая из которых выполнена в стиле определенного бренда, таких как Christian Dior, Victoria's Secret, Gucci. Фасад дома украшен логотипом Louis Vuitton.

На территории также есть бассейн с подогревом и лежаками, баня на дровах с чаном и парковка на 16 автомобилей. Стоимость аренды такого жилья составляет 30 тысяч рублей за сутки.